Er wollte beim Einparken helfen: Mann zwischen zwei Autos eingeklemmt

Magdeburg - Ein hilfsbereiter 28-Jähriger wollte einer Autofahrerin in Magdeburg beim Einparken helfen und wurde durch ein Missgeschick schwer verletzt.

Der 28 Jahre alte hilfsbereite Mann musste mit schweren Beinverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Als der Mann am Samstagabend gegen 18.40 Uhr in der Leibnizstraße eine Renault-Fahrerin beim Einparken einweisen wollte, wusste er noch nicht, in welcher gefährlichen Situation er sich befindet.

Er stellte sich zum Handzeichen geben direkt hinter dem Wagen der Frau in die Parklücke, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Offenbar rutschte die 55-Jährige dabei von den Pedalen ab, sodass ihr Auto einen größeren Satz in Richtung Parklücke machte.

Der Helfer wurde dabei zwischen dem Renault und einem anderen bereits geparkten Auto eingeklemmt.

Er erlitt schwere Verletzungen an den Beinen.