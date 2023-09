17.09.2023 11:09 Er wollte noch einsteigen: Mann verletzt sich bei Abfahrt einer Straßenbahn schwer

In Magdeburg hat sich am Samstag ein Mann an einer Straßenbahn-Haltestelle schwer verletzt. Die Bahn fuhr plötzlich los, als er einsteigen wollte.

Von Robert Lilge

Am gestrigen Samstagmittag wurde ein Mann in Magdeburg schwer verletzt, als er eine Straßenbahn erreichen wollte. Genau in dem Moment, als der Mann den Türöffner drückte, fuhr die Straßenbahn los. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Nach ersten Erkenntnissen der Polizei habe der Mann sich gegen 13.43 Uhr sehr beeilt, noch die Haltestelle "Kastanienstraße" rechtzeitig zu erreichen. Zu diesem Zeitpunkt stand dort die Straßenbahn der Linie 10 schon abfahrbereit. Der Mann erreichte zwar noch die Tram und konnte den Türöffner drücken - allerdings zu spät. Denn genau in diesem Moment fuhr die Straßenbahn los. Dabei verlor der Fußgänger sein Gleichgewicht und stürzte neben die Straßenbahn in das Gleisbett. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen an Kopf und Beinen zu. Der Mann kam stationär zur Behandlung in ein Krankenhaus.

