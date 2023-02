16.02.2023 15:34 Frontal-Crash in Magdeburg: Autofahrer gibt kuriose Ursache für den Unfall an

Am Mittwochnachmittag kam es in Magdeburg zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten. Der Verursacher hatte sich während der Fahrt an einer Möhre verschluckt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Am Mittwochnachmittag kam es in Magdeburg zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten. Bei der Unfallursache mussten die Polizeibeamten schmunzeln. In Magdeburg krachten zwei Wagen ineinander. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. (Symbolbild) © 123rf/meinzahn Gegen 15 Uhr war ein Fahrer auf der Havelstraße unterwegs, als er plötzlich von seiner Fahrspur abkam und auf der Gegenfahrbahn frontal gegen ein entgegenkommendes Auto krachte. Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Als die Beamten die Beteiligten nach dem genauen Unfallhergang befragten, kam die kuriose Ursache zutage: Der Verursacher gab an, während der Fahrt Möhren geknabbert zu haben. Dabei hatte er sich verschluckt und um Luft gerungen. Magdeburg Unfall Betrunkene E-Scooter-Fahrt wird zwei Magdeburgern zum Verhängnis Deshalb hatte er die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war auf die Gegenfahrbahn gerauscht. Die Polizei ermittelt, ob es noch andere Gründe für den Unfall gegeben hat. Die beiden Wagen wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Titelfoto: 123rf/meinzahn