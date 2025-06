Mann bei Crash schwer verletzt und in Auto eingeklemmt: Hubschrauber kreist über Neustädter Feld

Die Feuerwehr musste den schwer verletzten Autofahrer aus seinem Auto befreien. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie das Polizeirevier Magdeburg am heutigen Mittwoch berichtete, war gegen 21 Uhr ein 43 Jahre alter Autofahrer auf dem Burgstaller Weg in Richtung Kritzmannstraße unterwegs.

Zur gleichen Zeit näherte sich ein 64-Jähriger mit seinem Auto von rechts auf dem Olvenstedter Graseweg.

Ausgerechnet in diesem Moment schaltete die an der Kreuzung befindliche Ampel in den Nachtbetrieb. In diesem Fall gelten dann die an den Anlagen angebrachten Verkehrszeichen.

Während der 43-Jährige noch die Vorfahrt eines weiteren Autofahrers von links beachtet hatte, übersah er jedoch den von rechts kommenden und sich ebenfalls auf der Hauptstraße befindlichen 64-Jährigen.

Beide Autos krachten ineinander. Dabei schleuderte der Wagen des Älteren gegen einen Betonmast. Er verletzte sich schwer und musste durch hinzugerufene Einsatzkräfte der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Ein Rettungswagen brachte ihn daraufhin in eine Klinik.