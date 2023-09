12.09.2023 14:16 Medizinischer Notfall: Unfall mit vier Autos und einer Litfaßsäule

In der Cracauer Straße in Magdeburg wurden am Montag zwei Personen bei einem Unfall verletzt. Ein Autofahrer erlitt kurz zuvor einen medizinischen Notfall.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am gestrigen Montagmorgen mussten Polizei und Rettungskräfte in die Cracauer Straße in Magdeburg ausrücken. In der Cracauer Straße in Magdeburg kam es aufgrund des Unfalls zu Verkehrseinschränkungen. © Polizeirevier Magdeburg Laut Aussage von Kevin Shaikh, dem Sprecher des Polizeireviers Magdeburg, kam es gegen 6.15 Uhr zu einem Unfall mit mehreren Autos. Auslöser soll ein medizinischer Notfall des Unfallverursachers gewesen sein. Der 67 Jahre alte Autofahrer verlor dabei die Kontrolle, kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab und streifte eine Litfaßsäule. Magdeburg Unfall Fußgänger läuft auf Magdeburger Ring herum und wird von Lkw erfasst! Anschließend gelangte das Auto wieder auf die rechte Seite der Straße und krachte mit zwei weiteren Wagen zusammen. Einer davon wurde auf ein viertes Auto geschoben. Bei dem Unfall wurde der Fahrer sowie seine Beifahrerin verletzt. Für beide ging es mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme gab es im Bereich der Cracauer Straße zu Verkehrseinschränkungen.

Titelfoto: Polizeirevier Magdeburg