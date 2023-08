18.08.2023 14:34 Parkende Autos gerammt: Fahrer kippt mit Dacia um

In Magdeburg ist ein Autofahrer mit seinem Dacia in der Hängelsbreite umgekippt. Zuvor rammte er parkende Autos am Straßenrand. Die Feuerwehr befreite den Mann.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am frühen Donnerstagmorgen blockierte ein umgekipptes Auto in der Hängelsbreite in Magdeburg die Straße. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto angehoben und kippte auf die Seite. © Polizeirevier Magdeburg Der Unfall ereignete sich gegen 3 Uhr, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Der Fahrer des Dacia krachte dabei in Autos, die an der Straßenseite zum Parken abgestellt wurden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen angehoben und kippte schließlich auf die Seite. Erst die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Fahrer aus dem Wagen befreien. Er wurde leicht verletzt und später in ein Krankenhaus gebracht. Magdeburg Unfall Unfall auf der B81: Biker stirbt im Krankenhaus Die Polizei kontrollierte den Mann auf Alkoholkonsum. Das Testergebnis fiel negativ aus. Auch ein Schnelltest, ob der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Medikamenten oder Drogen stand, war negativ. Dennoch informierten die Beamten die zuständige Fahrerlaubnisbehörde aufgrund von Zweifeln an der grundsätzlichen Fahreignung des Mannes. Der Dacia musste wegen des entstandenen Unfallschadens abgeschleppt werden.

Titelfoto: Polizeirevier Magdeburg