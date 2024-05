24.05.2024 19:27 Radfahrer kracht in Straßenbahn: Schwerer Unfall am Uniplatz

Am Donnerstag wurde in Magdeburg ein Fahrradfahrer bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt. Er missachtete die Verkehrsregeln am Uniplatz.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am gestrigen Donnerstagmorgen kam es am Universitätsplatz in Magdeburg zu einem schweren Unfall. Der Fahrradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123RF/tongpatong321 Daran beteiligt waren ein 74 Jahre alter Fahrradfahrer sowie eine Straßenbahn der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB). Wie das Polizeirevier der Landeshauptstadt mitteilte, überquerte der Radfahrer in der Gareisstraße gegen 9.30 Uhr den Schienenübergang in der entgegengesetzten vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Zur gleichen Zeit kam von rechts eine kreuzende Straßenbahn und krachte mit ihr zusammen. Magdeburg Unfall Unfall in Magdeburg: Rettungswagen kracht in Auto! Der 74-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Für ihn ging es anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme kam es am Universitätsplatz zu Verkehrsbehinderungen.

