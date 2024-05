03.05.2024 11:43 Auto kracht in Kinderwagen: Zweijähriger rollt über die Straße und wird schwer verletzt

Ein zweijähriges Kind wurde am Donnerstag in Magdeburg schwer verletzt. Ein Auto krachte in einen Kinderwagen, woraufhin das Kleinkind auf die Straße stürzte.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In Magdeburg kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinkind in einem Kinderwagen schwer verletzt wurde. Das zwei Jahre alte Kind kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123RF/adrianhancu Als gegen 9 Uhr ein 75-jähriger Autofahrer die Straße Am Fuchsberg befuhr, wollte er auf die Auffahrt zur B71 abbiegen. Zur gleichen Zeit überquerte eine Frau mit ihrem zweijährigen Sohn in einem Kinderwagen die Straße. Das Auto des Mannes krachte in den Kinderwagen. Daraufhin fiel der Zweijährige aus diesem heraus und rollte einige Meter über die Straße, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Magdeburg Unfall Rentner kracht mit Auto in Magdeburger Café: Zwei Personen schwer verletzt! Der Junge wurde bei dem Unfall schwer verletzt, während der Autofahrer und die Fußgängerin mit dem Schrecken davon kamen. Für das Kleinkind ging es direkt in ein Krankenhaus, wo es stationär aufgenommen wurde. Gegen den 75-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

