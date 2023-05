17.05.2023 11:00 Rettungswagen kracht vor Magdeburger Krankenhaus in Citroën

Am Dienstagvormittag kam es in Magdeburg zu einem Verkehrsunfall, als ein Rettungswagen frontal in ein Auto krachte.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Am Dienstagvormittag kam es in Magdeburg zu einem Verkehrsunfall, als ein Rettungswagen frontal in einen Citroën krachte. An einer Kreuzung in Magdeburg krachten ein Rettungswagen und ein Kleinwagen zusammen. © Polizeirevier Magdeburg Gegen 11.30 Uhr war der Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt, als er an der Einfahrt zum Klinikum Olvenstedt den Citroën erfasste. Wie das Polizeirevier Magdeburg auf TAG24-Nachfrage mitteilte, sei lediglich bekannt, dass der Krankenwagen mit Blaulicht und Sirene an der Ampelkreuzung über Rot fuhr und auf das Klinik-Gelände einbiegen wollte. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Citroën Grün und überquerte die Kreuzung, hieß es weiter. Bei wem der beiden Autofahrer ein Fehlverhalten vorlag, sei nun Gegenstand der Ermittlungen. Magdeburg Unfall Tödlicher Verkehrsunfall in Magdeburg: Fahrradfahrer stirbt nach Sturz Verletzt wurde durch den Zusammenprall offenbar niemand, es entstand aber Sachschaden. Verletzt wurde niemand, doch der Sachschaden ist hoch. © Polizeirevier Magdeburg Die Kreuzung wurde zur Unfallaufnahme voll gesperrt.

