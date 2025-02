17.02.2025 14:38 Verfolgungsfahrt endet für Flüchtigen mit Unfall

In Magdeburg kam es am Sonntag zu einer Verfolgungsfahrt. Die Polizei fuhr einem Mann in einem gestohlenen Auto hinterher. Seine Fahrt endete mit einem Unfall.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am gestrigen Sonntagmorgen kam es in Magdeburg zu einer Verfolgungsfahrt, die mit einem Unfall endete. Das gestohlene Auto verunfallte zwischen der Benediktinerstraße und der Elbe. © Polizeirevier Magdeburg Gegen 4.30 Uhr wollten Beamte des Polizeireviers Magdeburg einen Autofahrer kontrollieren. Zuvor fiel er ihnen aufgrund seiner Fahrweise auf, hieß es. Anstatt anzuhalten, gab dieser lieber Gas und versuchte zu flüchten. Die Verfolgungsfahrt habe über mehrere Kilometer angedauert, teilte Polizeikommissar Kevin Shaikh mit. Die Flucht des Mannes endete jedoch kurze Zeit später mit einem Überschlag. Sein Auto kam dabei auf einer Grünanlage zwischen der Benediktinerstraße und der Elbe auf der Seite liegend zum Stillstand. Magdeburg Unfall Betrunkene Fahrerin baut Unfall in Magdeburg: Ihre Reaktion bringt zusätzlichen Ärger ein Hinter dem Steuer saß ein 22-Jähriger, der sich bei dem Unfall leicht verletzte und anschließend in einem Krankenhaus behandelt wurde. Es stellte sich heraus, dass dieser keine Fahrerlaubnis besitzt und der Wagen kurz vorher gestohlen wurde. Am 12. Februar soll der Mann den Originalschlüssel des Autos in einer Gaststätte im Stadtteil Reform mitgenommen haben. Später durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnung des 22-Jährigen. Dort wurden weitere gestohlene Gegenstände aus der Gaststätte entdeckt. Weitere Ermittlungen sind angelaufen.

