12.04.2024 10:09 Vierjähriges Kind nach Unfall mit E-Scooter schwer verletzt

In Magdeburg wurden am Donnerstag zwei Kinder bei einem Unfall in der Fichtestraße verletzt. Eines davon sogar schwer.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In der Fichtestraße in Magdeburg ist am gestrigen Donnerstagnachmittag ein Kind schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin krachte in der Fichtestraße in Magdeburg mit zwei Kindern auf einem E-Scooter zusammen. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov Wie das Polizeirevier Magdeburg berichtet, wurde ein 15 Jahre altes Kind von einem Auto angefahren. Zum Zeitpunkt des Vorfalls wollte eine 37-jährige Magdeburgerin mit ihrem Hyundai gegen 14.30 Uhr von der Braunschweiger Straße in die Fichtestraße abbiegen. Dabei übersah sie den Teenager, welcher gerade einen Fußgängerüberweg mit seinem E-Scooter überquerte. Verbotenerweise beförderte er darauf ein vierjähriges Kind. Magdeburg Unfall Einer leicht, einer schwer verletzt: Zwei Radfahrer in Magdeburg angefahren! Beide Kinder wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Der vierjährige Junge erlitt sogar schwere Verletzungen und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat weitere Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

