Vollsperrung auf dem Magdeburger Ring: Lkw kracht in Auto, Fahrer schwer verletzt

Der Magdeburger Ring wurde am Donnerstag in Höhe der Auffahrt "Am Fuchsberg" wegen eines Unfalls voll gesperrt.

Grund dafür war ein weiteres Nadelöhr in Form eines Autounfalls, der sich gegen 9 Uhr in Höhe der Auffahrt "Am Fuchsberg" in Fahrtrichtung der A2 ereignete.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, sei bisher noch unklar, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte.

Fest steht jedoch, dass ein Lastwagenfahrer auf ein Auto auffuhr.

Dabei verletzte sich der Autofahrer schwer, sodass er mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden musste.

Aufgrund auslaufender Flüssigkeiten musste auch die Feuerwehr anrücken und die Betriebsstoffe binden.