Regnerisches Wochenende steht in den Startlöchern, aber es gibt auch einen Lichtblick

Magdeburg - Das kommende Wochenende hat in Sachsen-Anhalt wieder dichte Wolken und Regenschauer parat. Dabei bleiben die Temperaturen aber weiterhin mild.

Das Wochenende wird in Sachsen-Anhalt wieder regnerisch. © Ole Spata/dpa

Der Freitag beginnt mit einer dichten Wolkendecke, die im ganzen Land den Himmel verhängt. Zunächst kommt es aber nur im Süden auch zu Regen, schreibt der Deutsche Wetterdienst.

Ab dem Nachmittag breiten sich die Schauer dann auch Richtung Norden aus und halten bis zum Abend durch. Die Temperaturen liegen weiterhin bei etwa 11 Grad.

Auch am Samstag nehmen die Wolken noch kein Reißaus, Regengüsse werden dafür aber seltener. In einzelnen Landesteilen kann es dafür zu stärkerem Wind kommen, auf dem Brocken herrscht die Gefahr auf Sturmböen. Das Thermometer klettert weiter in die Höhe und kann bis zu 15 Grad erreichen.

Sonntag ziehen dann noch die letzten Niederschläge davon, es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen liegen zwar zwischen 15 und 18 Grad, doch der anziehende, mäßige Wind lässt es kälter erscheinen.