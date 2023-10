Unwetterwarnung! Sturm und Gewitter rollen über Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Am Dienstag muss in vielen Teilen von Sachsen-Anhalt mit Starkregen, Sturm und Gewittern gerechnet werden.

Am Dienstag warten dunkle Wolken und Starkregen auf Sachsen-Anhalt. (Symbolbild) © Martin Gerten/dpa

Der Deutsche Wetterdienst veröffentlichte eine Unwetterwarnung: Bereits in der Nacht zog sich der Himmel mit dichten Wolken zu, im Harz musste auch schon mit Sturmböen gerechnet werden.

Der Start in den Tag gelingt dann noch recht trocken, bevor am Nachmittag der Himmel immer grauer wird und schließlich von Westen her Schauer mitbringt, so der DWD. Vereinzelt kann es dabei auch zu Gewittern kommen.

Zwar bleiben die Temperaturen mit bis zu 27 Grad ungewöhnlich warm für Oktober, doch der starke Wind lässt es kälter anfühlen.

Der Wind weht in starken Böen, "bei stärkeren Schauern sind schwere Sturmböen oder gar orkanartige Böen nicht ausgeschlossen", schreibt auch der Wetterdienst. Auf dem Brocken fegen wieder Orkanböen.