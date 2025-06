Mann setzt sich in Straßenbahn im Norden selbst in Brand

Schwerin - Ein 24-Jähriger hat sich am Sonntagmorgen in Schwerin einer Straßenbahn selbst in Brand gesetzt. Die Polizei griff schnell ein und verhinderte Schlimmeres.

Alles in Kürze

Die Polizei war bereits vor Ort und konnte den Mann schnell löschen. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Kurz vor 8 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der den Algerier bei einer laut Polizei nicht erwähnenswerten Tat beobachtete.

Die Beamten trafen kurz darauf am Tatort ein und verfolgten den 24-Jährigen, der in der Wismarsche Straße in eine Straßenbahn einstieg. Der Mann hatte eine Bierflasche mit bislang unbekannter Flüssigkeit dabei.

In der Straßenbahn entzündete der Mann sich selbst, konnte aber von den Polizisten mit einem Feuerlöscher schnell gelöscht werden, teilte ein Sprecher gegenüber TAG24 mit.

Der 24-Jährige musste mit schweren Brandverletzungen an den Beinen in eine Spezialklinik in Lübeck.