Flammen auf Schwedenfähre! Feuerwehr im Großeinsatz: Eine Person verletzt

Rostock - Flammen auf Schwedenfähre: Auf der "Tom Sawyer" brach am Freitagmorgen plötzlich ein Feuer aus. Es gab einen Großeinsatz.

Am Freitagmorgen brach auf der Schwedenfähre "Tom Sawyer" ein Feuer aus. © Stefan Tretropp

Gegen 7.50 Uhr wurde die Feuerwehr Rostock informiert, dass auf einem Fährschiff am Pier im Rostocker Überseehafen ein Brand ausgebrochen sei.

Einsatzkräfte von sechs verschiedenen Feuerwehren und der Wasserschutzpolizei waren vor Ort. Es stellte sich heraus, das es auf der Fähre oberhalb des Maschinenraums brannte. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen und kontrollierten die umliegenden Bereiche des Schiffes.

Von den Crewmitgliedern an Bord musste eine Person vom Rettungsdienst untersucht werden. Laut Angaben der Wasserschutzpolizei erlitt eine Person durch ausgetretenes heißes Öl leicht Verletzungen.