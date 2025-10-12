Schnitzel-Ärger auf Rügen: Minister beschwert sich über Preis und macht's nur schlimmer

Binz/Rügen - Das schmeckt ihm gar nicht! Bei diesem Preis vergeht Mecklenburg-Vorpommerns Tourismusminister Wolfgang Blank (66, parteilos) offenbar glatt der Appetit. Über 24 Euro verlangen die Restaurants auf Rügen für den Klassiker. Viel zu viel, wie der Politiker findet.

Ein beliebter Klassiker: Das Schweineschnitzel. © 123RF/hamzahalderad

Auslöser: Im beliebten Touri-Ort Binz (Mecklenburg-Vorpommern) verlangt ein Restaurant mittlerweile 24,40 Euro für ein Schweineschnitzel. Auch die anderen Restaurants bewegen sich in der ähnlichen Preiskategorie.

Das findet der 66-Jährige offenbar deutlich zu teuer - und sorgt für einen merkwürdigen Vergleich.

Während einer Dienstreise in Japan habe er nämlich für umgerechnet neun Euro "hervorragend gegessen", sagte der Minister der "Ostsee-Zeitung".

Er sieht durch den Schnitzel-Wucher offenbar eine Gefahr für den Tourismus auf Rügen bzw. an der Ostsee. Denn, wenn die Kunden und diesem Fall die Touristen nicht zufrieden sind, machen sie halt woanders Urlaub.

"Die Betreiber von Lokalen und Hotels müssen sich deshalb die Frage gefallen lassen, ob Preis und Leistung wirklich noch in jedem Fall zusammenpassen", so der 66-Jährige.

Was Blank allerdings nicht beachtet: Dass alles teurer wird, spürt man nicht nur nach dem Einkaufen im Supermarkt. Auch die Restaurants in ganz Deutschland kämpfen mit steigenden Kosten für Energie, hohen Lebensmittelpreisen, der Erhöhung des Mindestlohns, sowie die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent.