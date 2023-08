Staatsregierung hält auch nach Verfassungsklage an Bettensteuer in Bayern fest!

München - Trotz der Verfassungsklage gegen das pauschale Verbot einer Übernachtungssteuer in Bayern hält die Staatsregierung auch weiterhin an ihrer äußerst umstrittenen Position fest.

Die Übernachtungssteuer in Bayern sorgt für Ärger. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

"Staatsregierung und Innenministerium halten am Verbot der Bettensteuer fest. Wir wollen keine zusätzliche Belastung für unsere Gastronomie und auch nicht für unsere Touristen", teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (66, CSU) am Donnerstag in der Landeshauptstadt mit.

"Das Letzte, was wir jetzt brauchen, sind neue Belastungen für Bürger und Unternehmen", betonte Herrmann deutlich. Gerade jetzt sei es wegen der hohen Inflation und Energiepreise "überhaupt nicht die Zeit für Steuererhöhungen".

Am Mittwoch hatte die Stadt München mitgeteilt, gemeinsam mit Bamberg und Günzburg vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof gegen das Verbot einer Übernachtungssteuer zu klagen.

Die Städte sehen einen schwerwiegenden Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung, beklagen Einnahmeverluste in Millionenhöhe. München will von Hotelgästen eine Übernachtungssteuer von fünf Prozent auf den Preis der jeweiligen Übernachtung erheben. Die Stadtkämmerei erhofft sich daraus jährliche Einnahmen von 60 bis 80 Millionen Euro.