An Bahnhof in München: Vandalen beschädigen dutzend Neuwagen auf Autozug

München - Vandalen haben am Umschlagbahnhof Milbertshofen in München ein dutzend Neuwagen beschädigt, die sich auf einem Autotransportzug befanden.

Die Fotos der Bundespolizei zeigen die teilweise beschädigten Neuwagen. © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, schlugen die Täter im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag zu. Neun VW T7 Busse, ein Audi Q7 sowie zwei VW Polo wurden demnach beschädigt.

An den Fahrzeugen wurden teilweise die Scheibenwischer abgerissen. Als der Zug dann aus dem Bahnhof in Milbertshofen weiterfuhr, wurden die Scheibenwischer durch den Fahrtwind hin- und hergeworfen und zerkratzten den Lack an den Neuwagen.

Erst vor dem Abladen der Autos in Rohrbach fiel der Schaden auf.

Bevor der Zug in Milbertshofen abgestellt worden war, war er nach Polizeiangaben noch kontrolliert worden und keine Schäden wurden festgestellt.