Anklage nach Äußerung bei verbotener Pro-Palästinenser-Demo

München – Nach einer Äußerung bei einer verbotenen Solidaritätskundgebung für Palästinenser in München hat die Generalstaatsanwaltschaft München Anklage gegen einen 27-Jährigen erhoben.

Ende Oktober: Eine Demonstrantin hält auf einer Pro-Palästina-Kundgebung in München ein Schild mit der Aufschrift "Half the Population in Gaza are Children" hoch. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Beschuldigte soll vor laufenden Kameras sinngemäß gesagt haben, dass er den Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel Anfang Oktober gutheiße.

Er ist wegen Billigung von Straftaten angeklagt. Die Anklage wurde demnach in einem beschleunigten Verfahren erhoben, das für Fälle mit klarer Beweislage vorgesehen ist.



Es handle sich bei der Anklage um die erste ihrer Art in Bayern wegen mutmaßlicher Straftaten im Zusammenhang mit dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München am Mittwoch.

Dort ist der Antisemitismusbeauftragte Andreas Franck angesiedelt. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.

Laut Generalstaatsanwaltschaft hatte der 27-jährige Münchner gemeinsam mit etwa 100 weiteren Menschen am 13. Oktober am Münchner Odeonsplatz an einer zuvor untersagten "Versammlung zur Solidarität mit dem palästinensischen Volk" teilgenommen.

Dort soll er sich dann in der Weise geäußert haben, die ihm nun die Anklage einbrachte.