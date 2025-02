Anwohner hören Schüsse in Sendling: Teenager unter Verdacht

München - Zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren sollen in München mit einer Schreckschusspistole auf eine geöffnete Balkontüre geschossen haben.

Im Münchner Stadtteil Sendling sollen zwei Teenager mit einer Schreckschusspistole geschossen haben. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Laut Angaben der Polizei vom Sonntag alarmierten am Donnerstag gegen 12.40 Uhr mehrere Zeugen die Beamten, weil sie in der Nähe eines Mehrfamilienhauses in Sendling Schüsse gehört hatten.

Sofort eilten mehrere Streifen zum Tatort und umstellten das Gebäude. Vor Ort wurde ermittelt, dass die beiden Teenager für die Schüsse verantwortlich sein könnten.

Die Beamten durchsuchten die Wohnung des 18-Jährigen in dem betroffenen Wohnblock und fanden dabei eine Schreckschusspistole.

"Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass beide Personen in der Wohnung in Richtung einer geöffneten Balkontüre mehrere Schüsse mit dieser Schreckschusspistole abgegeben hatten", so die Polizei.