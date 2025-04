Attacke im Hauptbahnhof: Mädchen-Duo dreht wieder durch - diesmal trifft es eine 64-Jährige

München - Zwei Teenager sind nur 29 Stunden nach einem Angriff auf eine 17-Jährige am Münchner Hauptbahnhof erneut gewalttätig geworden.

Die Bundespolizei bekam es innerhalb von einigen Stunden zweimal mit demselben Mädchen-Duo zu tun. (Symbolfoto) © Bundespolizei

Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr schlugen die 14 und 15 Jahre alten Mädchen in einem Schnellrestaurant im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs wieder zu. Das teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.

Die 15-jährige Deutsche soll einer 64-jährigen Deutsch-Amerikanerin in die Haare gegriffen und sie zu Boden gebracht haben.

Zuvor soll die Frau die beiden Mädchen ungefragt fotografiert und sich geweigert haben, das Bild zu löschen.

Es folgten Beleidigungen, Handgreiflichkeiten - und ausgerissene Haarbüschel bei der 64-Jährigen. Äußerlich wurde sie laut Polizei ansonsten aber nicht verletzt.