Brutaler Raub in München: 27-Jähriger notoperiert!

Die Münchner Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, meldeten Zeugen am Sonntag gegen 21.45 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einer Grünanlage in der Ludwigsvorstadt.

Vor Ort fanden die Beamten einen 27-Jährigen aus dem Landkreis Ebersberg, der mit schweren Kopfverletzungen am Boden lag. Er wurde in einem Krankenhaus notoperiert.

Im Rahmen einer Fahndung konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen: einen 38-Jährigen und einen 21-Jährigen, beide mit Wohnsitz in München.

Bei dem 38-Jährigen fanden die Beamten das zuvor geraubte Mobiltelefon des Opfers. Der 21-Jährige räumte den Angaben zufolge eine Tatbeteiligung ein.

Gegen die beiden Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Raub ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen.