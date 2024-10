Dutzende Autos in München-Giesing zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

München - Im Münchner Stadtteil Giesing wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag zahlreiche geparkte Autos beschädigt.

Die Münchner Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, meldeten am Samstag mehrere Autohalter, dass ihre Fahrzeuge, die im Bereich der Arzberger und der Tirschenreuther Straße am Straßenrand geparkt waren, von einem oder mehreren unbekannten Tätern mit einem spitzen Gegenstand beschädigt wurden.

Bislang sind der Polizei 28 beschädigte Autos bekannt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 100.000 Euro.

Die Fahrzeuge sind in der Zeit von Freitag 22 Uhr bis Samstag 9.15 Uhr beschädigt worden.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.