Fette Belohnung für Hinweise, doch Polizei zahlt keinen müden Cent

München - "Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ist eine Belohnung in Höhe von insgesamt 5000 Euro ausgesetzt", so heißt es oft auf Fahndungsplakaten der Polizei. Es können sogar Belohnungen bis zu 10.000 Euro versprochen werden.

Alles in Kürze

Im Fall der 1978 getöteten Christa Mirthes wurde eine Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt. © Armin Weigel/dpa

Ausgezahlt wurden diese Beträge in Bayern seit 2021 bis Ende Juli 2025 laut bayerischem Landeskriminalamt (LKA) aber in keinem einzigen Fall - obwohl in 46 Fällen Belohnungen ausgelobt wurden. Insgesamt hätte es somit 238.000 Euro für entscheidende Hinweise gegeben.

Grundsätzlich setzen die Ermittler erst auf Belohnungen, wenn sie keine heiße Spur mehr haben, sagt LKA-Sprecher Alexander Groß. Die Regeln für die Auslobung in Bayern wurden in einer Bekanntmachung des Justiz- und Innenministeriums festgehalten.

Demnach können Polizeidienststellen vor Ort einen Antrag stellen, die Entscheidung liegt letztlich beim LKA.

Wie hoch die Belohnungen bei verschiedenen Straftaten sein sollen, ist in Richtlinien des bayerischen Innenministeriums festgehalten. Für entscheidende Hinweise zu Tötungsdelikten dürfen demnach bis zu 10.000 Euro versprochen werden.

Bei "herausragenden Verbrechen" kann das Innenministerium auch veranlassen, dass von diesen Richtwerten abgewichen werden darf.