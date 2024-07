Frau in München vergewaltigt: Polizei fasst Tatverdächtigen am Ostbahnhof!

München - Eine 30-Jährige ist in München auf dem Nachhauseweg vergewaltigt worden. Die Polizei konnte einige Tage später einen Tatverdächtigen festnehmen. Der 46-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen ermitteln und am Ostbahnhof festnehmen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Laut Angaben der Polizei vom Donnerstag befand sich die junge Frau am Freitag vergangener Woche gegen 2 Uhr in Haidhausen auf dem Nachhauseweg, als sie sich in der Orleansstraße auf eine Bank setzte.

Dort wurde sie von einem Mann angesprochen und plötzlich zu Boden gestoßen. Dann begann der Angreifer "die 30-Jährige zu küssen und sexuelle Handlungen an ihr zu vollziehen", so die Polizei.

Die Münchnerin wehrte sich massiv und konnte schließlich flüchten. Sie vertraute sich einem Passanten an, der sofort den Notruf wählte.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich des Tatortes verliefen jedoch erfolglos.

Durch umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger ausgemacht werden. Der 46-jährige Obdachlose wurde am Dienstag gegen 19 Uhr am Ostbahnhof festgenommen.