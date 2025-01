Geldautomat gesprengt: Täter mit Beute auf der Flucht

Geldautomaten sind ein beliebtes Ziel von Bankräubern. Mit rabiaten Sprengungen kommen sie schnell ans Geld und fliehen dann. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde in der Nacht auf Dienstag gegen 3.15 Uhr ein Geldautomat der Sparkasse Freising-Moosburg an der Hauptstraße in Kirchdorf an der Amper gesprengt.

"Es handelt sich um einen freistehenden Geldausgabeautomaten, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes stand", erklärten die Ermittler.

Durch die Sprengung wurde auch ein naher Stromverteilungskasten erheblich beschädigt.

Die Täter flohen mit ihrer Beute in einem dunklen Auto, vermutlich einem Audi, in Richtung der A9.

Um sie zu schnappen, hat das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) die Ermittlungen übernommen. Der verwendete Sprengstoff soll in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut (KTI) in München näher unter die Lupe genommen werden.