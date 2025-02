Gewaltdelikt in München: Polizei fahndet mit mehreren Hubschraubern nach Täter

München - Die Polizei sucht in München mit mehreren Hubschraubern und zahlreichen Streifenwagen nach einem flüchtigen Mann.

Polizei und Rettungsdienst stehen am Tatort. © vifogra / Paul

Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Wasserburger Landstraße in Waldtrudering zu einem "Körperverletzungsdelikt im häuslichen Bereich". Demnach wurden die Rettungskräfte am Sonntag gegen 12.55 Uhr alarmiert.

Weitere Hintergründe zu einem möglichen Opfer und der Tat nannte die Polizei zunächst nicht.

Rettungsdienste und Notarzt waren am Tatort im Einsatz.