15.12.2024 11:48 Gewalteskalation in München: Zwei Mädchen gehen im Hauptbahnhof aufeinander los!

Von Jan Höfling

München - Polizeieinsatz am Hauptbahnhof in München! Ein Streit zweier Jugendlicher (14, 16) hat am Samstagabend die Beamten im Zwischengeschoss auf den Plan gerufen. Die Polizei musste in München anrücken. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa Angaben vom Sonntag zufolge waren ein 16 Jahre altes Mädchen aus Allach und eine 14-Jährige aus Fürstenfeldbruck gegen 21.45 Uhr aus bislang noch ungeklärten Gründen heftig aneinandergeraten. Erste Verdachtsmomente eines Raubdeliktes haben sich demnach anhand von Videoaufnahmen nicht bestätigt. Diese zeigten jedoch, wie es zu dem Streit kam und wie brutal jener letztlich ausgefallen war. Unter anderem kam eine Glasflasche zum Einsatz, beide schlugen und traten zudem aufeinander ein. Als die Glasflasche am Boden zersplitterte, hob die 16-Jährige laut Polizei eine Scherbe auf, bedrohte die jüngere Jugendliche, die deshalb die Flucht ergriff. München Crime 40 Schüler verletzt! Reizstoff an Gesamtschule versprüht Bundespolizisten konnten die 16-Jährige noch im Zwischengeschoss antreffen. Das Mädchen blutete an der Hand und musste ärztlich versorgt werden. Gewalteskalation am Münchner Hauptbahnhof: Mädchen sind hinlänglich polizeibekannt Die 14-Jährige wurde von Beamten der Landespolizei wenig später unverletzt in der Nähe des Hauptbahnhofs angetroffen. Beide sind bereits vor der Eskalation mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, wurden an Erziehungsberechtigte übergeben. Die Bundespolizei hat Ermittlungen aufgrund gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

