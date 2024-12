Graffiti auf Zügen und Mauern: Das ist vielen Sprayern nicht klar

Ein Graffiti-Entferner arbeitet an einem besprühten S-Bahnwagen. Die Prozedur ist sehr zeitaufwendig. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Dabei stieg die Zahl der Fälle deutlich, wie die Bundespolizei in Potsdam der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Wurden im Jahr 2022 im Zeitraum von Januar bis Oktober noch 529 Spray-Attacken in der Landeshauptstadt registriert, waren es in diesem Jahr schon 843.



Bundesweit betrachtet wurden mit weitem Abstand die meisten Graffiti in Berlin auf Züge und Bahnhofsmauern gesprüht (1866 Fälle).

Auf München folgt in der Rangliste Frankfurt am Main, allerdings mit vergleichsweise wenigen 233 Anzeigen. Deutschlands zweitgrößte Stadt Hamburg liegt mit 225 Fällen auf Platz vier. Bundesweit stieg die Zahl der Graffiti-Delikte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 15.845 auf 16.601.

Die Deutsche Bahn (DB) sei regelmäßig Ziel von Graffiti und Vandalismus, sagte eine Bahnsprecherin. "Der finanzielle Schaden durch Graffiti liegt konstant bei rund zwölf Millionen Euro."

Die Sicherheitskräfte der DB stellten jährlich mehr als 3200 Täter und Täterinnen auf frischer Tat, ein Viertel davon seien Sprayer.