Mann in Münchner U-Bahn begrabscht: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

München - Ein 29-Jähriger ist in einer U-Bahn in München von einem anderen Mann sexuell belästigt worden.

In einer Münchner U-Bahn ist ein 29-Jähriger Opfer von sexueller Belästigung geworden. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Der Vorfall ereignete sich bereits am 30. Dezember vergangenen Jahres gegen 15.20 Uhr, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Demnach befand sich der 29-Jährige in einer U-Bahn, als sich ein unbekannter Mann neben ihn setzte.

Wenig später berührte der Unbekannt den jungen Mann "unsittlich oberhalb der Kleidung", so die Angaben der Polizei. Im U-Bahnhof Universität berührte der Täter sein Opfer erneut unsittlich oberhalb der Kleidung.

Anschließend entfernte sich der Mann. Am Abend erstattete der 29-Jährige Anzeige.

Am gestrigen Dienstagabend gegen 17.20 Uhr erkannte ein Beamter außerhalb des Dienstes den Tatverdächtigen im U-Bahnhof Goetheplatz anhand eines polizeiinternen Fahndungsbildes.