11.06.2024 10:03 Mann nach Konzertbesuch am Hauptbahnhof niedergeschlagen

In München wurde ein Mann am Hauptbahnhof niedergeschlagen und verletzt. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen und appelliert an den Täter.

Von Friederike Hauer

München - Am Münchner Hauptbahnhof wurde ein Mann niedergeschlagen. Die Bundespolizei sucht Zeugen des Vorfalls. Die Polizei hofft, dass ich Zeugen des Vorfalls Hauptbahnhof bei den Ermittlern melden. (Symbolbild) © Bundespolizei München Wie die Bundespolizei mitteilte, trug sich der Vorfall in der Nacht zu Dienstag um kurz vor Mitternacht im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofes zu. Der Mann (41) aus Kißlegg war mit einem Freund nach einem Konzert auf dem Heimweg, als er mit einer Gruppe ins Gespräch kam. Aus bislang unbekannten Gründen schlug einer aus der Gruppe den 41-Jährigen unvermittelt nieder. Der Mann ging zu Boden und zog sich dabei eine Platzwunde im Gesicht zu. München Crime Knallgeräusche aus Wohnung in München-Schwabing: Polizei nimmt Mann mit Waffe fest Laut Polizei floh der Täter zunächst, kam dann aber wohl zurück, um nach dem Opfer zu sehen. Als er dabei von Umstehenden verbal bedrängt wurde, ergriff er erneut die Flucht. Sicherheitsleute der Deutschen Bahn, die am Tatort eintrafen, informierten schließlich die Bundespolizei über das Geschehen. Den Angaben zufolge verzichtete der 41-Jährige auf eine medizinische Behandlung vor Ort und wollte sich selbst am nächsten Tag zum Arzt begeben. Bundespolizeidirektion München mit Appell an Bahnhofsschläger Zeugenaussagen und die Auswertung von Videoaufnahmen ergaben den bisher ermittelten Tatablauf. Um den Täter zu fassen, hofft die Bundespolizei auf weitere Hinweise. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: Mitte 20 Jahre alt, 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß mit kurzen dunklen Haaren. Während der Tat trug er eine dunkelblaue Jeans, ein schwarzes T-Shirt mit gelbem "Metallica"-Aufdruck, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle, sowie eine schwarze Umhängetasche. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall gegen können, sollen sich unter der Tel. 089/5155500 bei der Bundespolizei melden. "Auch der Tatverdächtige selbst wird dringend gebeten, sich zu stellen", so die Ermittler.

Titelfoto: Bundespolizei München