Mercedes-Fahrer tritt aufs Gas und flieht vor Polizei: Großfahndung!

München - Kennzeichen ohne amtliche Siegel und Länderkennung? Was zumindest eine Kontrolle durch Beamte der Polizei nach sich gezogen hätte, hat sich im Münchner Stadtteil Neuperlach zu einer Großfahndung entwickelt.

Von dort setzte der Fahrer seine Flucht in Richtung Harthausen über Oberpframmern, Aich und Wolfersberg sowie anschließend auch die B304 in Richtung Eglharting fort, wo sich die Spur von Fahrer und Mercedes auch verlor.

Das Fahrzeug konnte demnach in Ottobrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn gesichtet werden.

Mehrere sofort alarmierte Polizeistreifen der an den Ort des Geschehens angrenzenden Dienstbereiche wurden zwar für Fahndungsmaßnahmen alarmiert, der Mann am Steuer konnte dennoch entkommen.

Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale allerdings und fuhr stattdessen mit einer stark überhöhten Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Neubiberg davon.

Wie das Polizeipräsidium München am heutigen Sonntag mitteilte, hatten die Einsatzkräfte den Mercedes am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr bemerkt und im Anschluss überprüfen wollen.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen im Fall übernommen, gesucht wird das T-Modell eines grauen Mercedes AMG C63S.

Die Beamten bitten Zeugen, denen im angegebenen Tatzeitraum das Fahrzeug in den genannten Ortschaften oder in deren näherer Umgebung aufgefallen ist, sowie Personen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, sich mit dem Polizeipräsidium München unter der Rufnummer 08929100 oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.