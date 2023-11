28.11.2023 17:41 Rund 1000 Briefe einfach entsorgt! Kriminalpolizei ermittelt gegen einen Postboten

Ein Postbote soll in München rund 1000 Briefe in Kleidercontainern und Mülltonnen entsorgt haben. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall.

Von Jan Höfling

München - Was hat er sich dabei nur gedacht? Ein Postbote soll in München rund 1000 (!) Briefe in Kleidercontainern und Mülltonnen entsorgt haben. Die Kriminalpolizei ermittelt - und konnte jetzt einen ersten Erfolg vermelden. Die Polizei ermittelt gegen einen Postboten. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa Wie die Beamten zu dem Fall mitteilten, war die Polizei gegen 14.30 Uhr am vergangenen Freitag informiert worden, dass ein Postangestellter beobachtet werden konnte, wie er augenscheinlich auszutragende Briefe schlichtweg entsorgt hatte. Bei ersten Nachforschungen konnten in der Tat im Bereich der Merianstraße und Trivastraße mehrere Hundert Briefe in zahlreichen Mülleimern und Altkleidercontainern gefunden und sichergestellt werden. Die Folge? Es wird nun wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses ermittelt! Die Kripo setzte bei der Suche nach dem Mann auch auf die Mithilfe der Bevölkerung. Mit Erfolg: Der Gesuchte konnte identifiziert werden. Für die Betroffenen hat die Geschichte ein Happy End, denn die gefundenen Briefe sollen allesamt zugestellt werden.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa