Münchner gibt sich als Polizist aus und will Reisende kontrollieren

Ein Mann gab sich in der S-Bahn in München als Polizist aus und kam deshalb mit einem Reisenden in Streit.

Von Friederike Hauer

München - Eine falsche Polizeikontrolle im Stadtteil Haidhausen endet mit einer Anzeige gegen einen Störenfried. "Echte" Polizisten nahmen den Mann am Münchner Ostbahnhof in Empfang. Wie die Bundespolizei berichtete, kam es in der Nacht auf Sonntag am S-Bahnsteig "Rosenheimer Platz" zum Streit zwischen einem 28-jährigen Münchner und einem 56-Jährigen. Der junge Mann hatte die Türen einer S-Bahn blockiert und sich dabei lautstark als Polizist ausgegeben. Dazu forderte er die Fahrgäste auf, ihre Ausweise vorzuzeigen. Der 56-Jährige erkannte, dass es sich bei dem augenscheinlich betrunkenen Störenfried kaum um einen Beamten handeln konnte und wollte ihn aus der Tür schieben. In seiner "Amtsautorität" beleidigt, riss der 28-Jährige daraufhin die Tür auf und attackierte den älteren Mann. Andere Reisende riefen daraufhin die "echte" Polizei zu Hilfe. Die Beamten nahmen den Mann am Ostbahnhof in Empfang. Er wurde wegen Amtsanmaßung und Körperverletzung angezeigt.

