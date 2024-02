Nach Party in München: Mann verprügelt und ausgeraubt

München - Ein 31-Jähriger aus dem Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen ist nach einer Feier in München verprügelt und ausgeraubt worden.

Die Münchner Polizei sucht nach einem Raub Zeugen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verließ der Mann am Sonntag gegen 7.15 Uhr eine Tanzveranstaltung nahe der Hildachstraße in Pasing.

Unmittelbar vor der Veranstaltungsörtlichkeit wurde er von drei bis sechs Personen von hinten zu Boden geschlagen. Die Gruppe prügelte und trat anschließend mehrfach auf den am Boden liegenden 31-Jährigen ein.

Die Täter entwendeten dem Opfer ein Handy und eine Geldbörse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag.

Als die Angreifer von ihm abließen, floh der 31-Jährige und erstattete anschließend Anzeige bei einer Polizeidienststelle. Er wurde bei der Attacke leicht verletzt.

Da der Mann am Boden liegend sein Gesicht mit den Händen schützte, konnte er die Anzahl der Angreifer nur vage schätzen und angeben, dass die Stimmen männlich klangen sowie, dass die Täter Deutsch sprachen.