15.10.2024 12:19 Maskierter Mann stürmt in Laden: Raubüberfall in Maxvorstadt am helllichten Tag!

Aufregung in der Maxvorstadt! Ein maskierter Mann ist in München in einen Laden gestürmt und hat auf einen Mitarbeiter eingeschlagen. Zeugen reagierten schnell.

Von Jan Höfling

München - Große Aufregung in der Maxvorstadt! Ein maskierter Mann (22) ist am gestrigen Montagnachmittag in ein Geschäft gestürmt, hat auf einen Mitarbeiter eingeschlagen und mit Bargeld sowie Schmuck die Flucht angetreten. Die Polizei konnte den 22-Jährigen schnell fassen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Mehrere Zeugen, die den Raubüberfall gegen 16 Uhr vor Ort beobachtet hatten, alarmierten sofort den Notruf. Die Folge: Der 22-Jährige konnte von den angerückten Einsatzkräften der Polizei kurze Zeit später in der Nähe festgenommen werden! Bei der sichergestellten Beute handelte es sich den Angaben der Beamten vom heutigen Dienstag zufolge um Schmuck im Gesamtwert von mehr als Tausend Euro sowie eine geringe Menge Bargeld. Der Angegriffene erlitt bei dem Zwischenfall leichte Blessuren, musste nicht ärztlich versorgt werden. Der Festgenommene wurde wegen des Raubdelikts entsprechend angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums der bayerischen Landeshauptstadt überstellt. Der Wohnsitzlose wird noch im Laufe des Tages zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa