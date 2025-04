Schuss fällt bei Raubüberfall in München: Vermummte flüchten mit Beute

Die Polizei fahndet nach den flüchtigen Tätern und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Die Täter schlugen mitten in der Nacht zu! Am Freitag gegen 1.30 Uhr betraten plötzlich zwei Vermummte das Büro des Sozialpädagogen in einer Wohneinrichtung in Thalkirchen und bedrohten ihn mit einer Schusswaffe.

Die Räuber forderten den Mann auf, den Tresor zu öffnen und das Bargeld darin auszuhändigen.

Nachdem es dem 44-Jährigen nicht möglich war, den Tresor zu öffnen, zwangen ihn die Täter unter "massiven Gewaltandrohungen und Schlägen", seine EC-Karte samt PIN herauszugeben.

Außerdem musste das Opfer den Tresor auf einen nahe gelegenen Weg tragen. Dabei löste sich aus der Waffe der Täter ein Schuss! Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Kurz darauf ließen die Räuber von dem 44-Jährigen ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Vom Konto des Geschädigten wurde laut Polizei ein unbestimmter Bargeldbetrag abgehoben. Eine Fahndung blieb trotz zahlreicher Einsatzkräfte erfolglos.

Der Rettungsdienst brachte den 44-Jährigen in eine Münchner Klinik. Vor Ort wurden Spuren gesichert und die Polizei sucht nach Zeugen.