Sexueller Übergriff in München: Frau flieht aus Taxi, Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stieg die Frau aus dem Landkreis Augsburg am Sonntag gegen 0.30 Uhr an der Donnersberger Brücke in ein Taxi ein.

Den Angaben zufolge befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits ein Fahrgast in dem Taxi, der sich als "Patrick" vorstellte. Er wurde zur Theresienwiese gebracht, wo er 50 Euro bezahlte und aus dem Taxi stieg.

Die 32-Jährige ließ sich im Anschluss nach Pasing fahren. Während der Fahrt sagte sie dem Taxler, dass sie kein Bargeld bei sich habe und lediglich mit EC-Karte zahlen könne.

Während der Fahrt soll der Taxifahrer gegenüber der Frau zudringlich geworden sein. Den Polizeiangaben zufolge berührte sie mehrmals unsittlich am Oberkörper und küsste sie. Dazu hielt er mehrfach mit seinem Taxi auf dem Weg nach Pasing an.

Am Zielort angekommen, gelang es der 32-Jährigen aus dem Taxi zu flüchten. Anschließend vertraute sie sich einer Freundin an, die den Notruf wählte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Taxifahrer verlief jedoch erfolglos.