Sexueller Übergriff in München: Mädchen (14) verfällt in Schockstarre

München - Eine 14-Jährige ist in München Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Täter und bittet um Zeugenhinweise.

Die Münchner Polizei bittet nach einem sexuellen Übergriff um Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Behörden am Freitag mitteilten, war das Mädchen am Montag gegen 19 Uhr im Fußgängerbereich zwischen der Josef-Felder-Straße und der Pasinger Promenade in Pasing unterwegs gewesen.

Völlig unvermittelt kam ein Mann wortlos auf sie zu, drückte sie gegen eine Hauswand, zog ihr die getragene Jacke und den Pullover aus und berührte sie unsittlich am Oberkörper über dem Unterhemd.

Den Angaben zufolge verfiel die 14-Jährige daraufhin in eine Art Schockstarre und setzte sich nicht zur Wehr.

Nach kurzer Zeit ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Das Mädchen vertraute sich nach dem Übergriff einer Sozialpädagogin an. Erst dann wurde die Polizei informiert.