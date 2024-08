18.08.2024 13:17 Streit eskaliert! Zwei Männer mit Messer verletzt, Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein heftiger Streit in einem Wohnheim in der Karlsfelder Straße im Münchner Stadtteil Feldmoching hat am späten Samstagabend die Polizei auf den Plan gerufen.

Von Jan Höfling

München - Ein völlig aus dem Ruder gelaufener Streit in einem Wohnheim in der Karlsfelder Straße im Münchner Stadtteil Feldmoching hat am späten Samstagabend die Polizei auf den Plan gerufen. Die Münchner Polizei musste ausrücken. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa Wie die Beamten am Sonntagmittag mitteilten, waren etwa gegen 23 Uhr ein 40-Jähriger und ein 53-Jähriger zunächst verbal aneinandergeraten. Es sollte nicht bei Worten bleiben ... Bei der aus dem lautstarken Disput entstandenen körperlichen Auseinandersetzung griff der 53-Jährige zum Telefon und rief einen 32 Jahre alten Familienangehörigen an, der daraufhin laut den Beamten kurzerhand nach Feldmoching fuhr. München Crime 91-Jährige stellt Telefonbetrügern eine Falle - Was dann ans Licht kommt, schockiert Dort angekommen flammte der Streit erneut auf, woraufhin sowohl der 53-Jährige als auch der 32-Jährige durch den 40-Jährigen mit einem Messer angegriffen und verletzt wurden. Ein Bekannter der Verletzten wählte letztlich den Notruf der Polizei. Die Männer wurden vom alarmierten Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der 53-Jährige befindet sich mit schweren Verletzungen noch in der Klinik, der 32-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Polizei nimmt Mann in Feldmoching fest: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung Der Widersacher des Duos konnte von den Beamten in einem Zimmer des Hauses angetroffen und festgenommen werden.

Die Polizei konnte zudem das Messer vor Ort sicherstellen. Gegen den 40-Jährigen, der im Zuge der Auseinandersetzung nur leichte Verletzungen davontrug, wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt der Polizei München überstellt, wo er dem Ermittlungsrichter vorgeführt wird. Die weiteren Ermittlungen zum Zwischenfall hat die Kriminalpolizei der bayerischen Landeshauptstadt übernommen.

