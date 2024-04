Unter Vorwand ins Auto gelockt: Arbeiter von Kollegen bedroht, verletzt und ausgeraubt

Zwei Tatverdächtige konnte die Polizei festnehmen. Der dritte konnte bislang noch nicht identifiziert werden. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die beiden rumänischen Arbeiter ohne festen Wohnsitz in Deutschland am Sonntag gegen 18.30 Uhr von ihren Kollegen unter dem Vorwand in ein Auto gelockt, dass diese in eine bessere Arbeiterunterkunft ziehen könnten.

Während der Fahrt wurden die beiden Opfer körperlich angegangen und unter Vorhalt eines Messers dazu aufgefordert ihre persönlichen Gegenstände herauszugeben. Dies taten der 20-Jährige und der 37-Jährige.

Anschließend fuhren die Täter in den Bereich des Allacher Forstwegs, zerrten die beiden Männer aus dem Wagen und schlugen sie. Dann flüchtete sich das Trio in unbekannte Richtung.

Ein Zeuge entdeckte die beiden Verletzten und alarmierte die Polizei. Die beiden Opfer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.