Mann will Frau am Karlsplatz vergewaltigen: Polizei schnappt Verdächtigen

Die Münchner Polizei konnte einen Mann verhaften. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Der Mann hatte am Morgen des 21. November in der Zeit von 5.50 Uhr bis 6 Uhr die in Deutschland lebende Marokkanerin, die sich zum Schlafen im Untergeschoss hingelegt hatte, angesprochen und aufgefordert, mit ihm Geschlechtsverkehr zu haben.

Die Frau, die keinen festen Wohnsitz hat, lehnte ab, woraufhin der Angreifer sie massiv körperlich anging und verbal bedrohte. Die Attacke wurde von einer Überwachungskamera vor Ort festgehalten.



Da der Mann bereits zuvor in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt war und in diesem Zusammenhang auch Bilder von ihm angefertigt worden waren, konnten die Beamten ihn nicht nur schnell identifizieren, sondern auch verhaften.