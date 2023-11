Von Angehörigem heftig attackiert? Jugendlicher mit Stichverletzung im Krankenhaus!

Die Polizei war mit einem Großaufgebot ausgerückt. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Beamten am heutigen Mittwoch mitteilten, war der Anruf des Verletzten am Vorabend gegen 22.05 Uhr eingegangen. Der junge Münchner habe am Telefon mitgeteilt, dass er kurz zuvor von einem Angehörigen in einer Wohnung attackiert worden sei und sich dieser noch in einem Zimmer aufhalte.

Sofort wurden laut Polizei aufgrund der womöglich weiterhin potenziell gefährliche Situation mehr als zehn Streifen zur angegebenen Adresse geschickt.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte den 18-Jährigen vor dem Mehrfamilienhaus an und konnten diesen an die alarmierten Rettungskräfte übergeben. Er kam nach einer Erstversorgung seiner Stichverletzung zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik.

Der Tatverdächtige (20), der sich noch im Gebäude aufhielt, konnte danach von den Beamten widerstandslos festgenommen werden. In der Wohnung wurden den Angaben zufolge gleich mehrere scharfe Gegenstände aufgefunden und sichergestellt.