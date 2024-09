Wütet ein Feuerteufel in München? Wieder Brände, die wohl vorsätzlich gelegt wurden

München - Nach mehreren Fällen von Brandstiftung in München und Umgebung hat sich sogar die Generalstaatsanwaltschaft eingeschaltet und vermutet einen "extremistischen Hintergrund". Nun gab es erneut zwei Brände, bei denen es Hinweise darauf gibt, dass sie vorsätzlich gelegt wurden.

Die Münchner Feuerwehr löscht einen mutmaßlich vorsätzlich in Brand gesteckten Motorroller. © Berufsfeuerwehr München

In der Nacht auf Mittwoch gegen 2.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in der Nähe eines Betriebs im Bereich der Lise-Meitner-Straße und Marie-Curie- Straße gerufen. Das teilte die Polizei mit.

Demnach brannten in dem Ottobrunner Gewerbegebiet mehrere Fahrzeuge. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen.

Den Sachschaden dürfte laut Polizei im sechsstelligen Bereich liegen. Da es Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung gibt, hat die Münchner Kriminalpolizei den Fall übernommen.

Am Montag gegen 20.50 Uhr stand den Angaben zufolge ein Motorroller im Bereich der Haunerstraße Ecke Inderstorferstraße in Laim in Flammen.

Durch den Brand wurde außerdem ein Stromverteiler sowie eine Gartenmauer beschädigt. Auch hier besteht der Verdacht der Brandstiftung.