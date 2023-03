Deutsche Bahn will Münchner S-Bahn verbessern: "XXL-Züge" und Digitalisierung!

München - Mit längeren Zügen, einer Digitalisierung der Signaltechnik und weiteren Maßnahmen will die Deutsche Bahn in den kommenden Jahren die Münchner S-Bahn modernisieren.

Die Deutsche Bahn hat einiges vor. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Um das vor allem an der Stammstrecke oft störungsanfällige Netz zuverlässiger zu machen, wolle man in den nächsten zehn Jahren zusätzlich rund 500 Millionen Euro investieren, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bayern mit.

So soll bis zum Jahr 2030 die Signaltechnik an der Stammstrecke digitalisiert werden. Bis zu 200 Meter lange "XXL-S-Bahnen" sollen darüber hinaus Ende des Jahrzehnts mehr Fahrgästen Platz bieten.

Zur Wartung der zusätzlichen Züge baue die Bahn zwei neue S-Bahn-Werke, hieß es. Eine neue Leitstelle am Ostbahnhof ist inzwischen fertig.

Die Bahn war besonders im vergangenen Jahr in die Kritik geraten, nachdem bekannt geworden war, dass die zweite Stammstrecke zur Entlastung des S-Bahn-Netzes mehr als drei Milliarden Euro teurer und mindestens sieben Jahre später fertig werden wird, als der Plan im Vorfeld besagte. Damit würde die Strecke erst im Jahr 2035 in Betrieb gehen.