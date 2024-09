23.09.2024 13:45 Auto steht in Vollbrand! Flammen in Obergiesing rufen Feuerwehrleute auf den Plan

Großeinsatz für die Münchner Feuerwehr am gestrigen Sonntagabend! Zwei Autos sind in der Tegernseer Landstraße in Obergiesing den Flammen zum Opfer gefallen.

Von Jan Höfling

München - Großeinsatz für die Münchner Feuerwehr am gestrigen Sonntagabend! Zwei Autos sind in der Tegernseer Landstraße im Stadtteil Obergiesing den Flammen zum Opfer gefallen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Die Münchner Feuerwehr musste ausrücken. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa Wie die Feuerwehr am heutigen Montagmittag mitteilte, war der entsprechende Notruf um 19.58 Uhr am Vorabend bei der Leitstelle eingegangen. Zunächst war nur ein brennendes Auto gemeldet worden. Da dieses den Angaben zufolge aber in Vollbrand stand und sich nahe an einem Gebäude befand, wurden mehrere Fahrzeuge entsandt. Beim Eintreffen hatten Polizeibeamte die Flammen bereits mit einem Feuerlöscher etwas eingedämmt. München Feuerwehreinsatz Bagger auf Baustelle in Flammen: War ein Brandstifter am Werk? Die Feuerwehrleute schritten zur Tat, übernahmen die Löschmaßnahmen und sicherten außerdem noch die angrenzenden Fahrzeuge vor dem Feuer. Trotz sämtlicher Bemühungen wurde ein weiteres Auto durch die Hitze stark beschädigt. Zur Höhe des bei dem Brand entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Informationen vor, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa