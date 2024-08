Stundenlanger Einsatz in Hofpfisterei: Brotproduktion eingeschränkt

München - Im Stadtteil Maxvorstadt kam es am Mittwochabend zu einem mehrstündigen Feuerwehreinsatz in einer Öko-Bäckerei.

Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, rückten die Einsatzkräfte am Abend gegen 19 Uhr zum Produktionsgebäude der Hofpfisterei in der Kreittmayrstraße 5 aus.

Der Einsatz der Feuerwehr in der Maxvorstadt zog sich vom Abend bis in den frühen Morgen. © Berufsfeuerwehr München

Schließlich wurde ein brennender Holzbalken in einer abgehängten Decke entdeckt. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Da der Balkon durch das Feuer geschwächt worden war, musste ein Statiker hinzugezogen werden. Der entschied, dass die Decke im Erdgeschoss mit Stützen gesichert werden muss.

Die aufwendige Suche, Abbrucharbeiten und Abstützmaßnahmen nahmen viel Zeit in Anspruch: Erst gegen 3 Uhr in der Nacht konnte die Feuerwehr abrücken.

Verletzt wurde dank des umsichtigen Verhaltens der Mitarbeiter niemand. Die Gasvorsorge des Betriebs wurde wegen des Brandes vorsorglich unterbrochen. Noch kann ein genauer Schaden am Gebäude nicht beziffert werden.

Weil in der Nacht kein Brot gebacken werden konnte, kann am Donnerstag nur ein Teil der Produktpalette angeboten werden, teilte die Hofpfisterei mit. Am Freitag soll es wieder Brote geben - aber in reduzierter Auswahl. In München wird den Angaben zufolge für alle Filialen in Bayern und Baden-Württemberg gebacken.

Wie es zum Brand kommen konnte, soll nun von der Polizei ermittelt werden.

Erstmeldung 10.20 Uhr, aktualisiert 11.52 Uhr