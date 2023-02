Heftiger Brand in Tiefgarage: Drei Autos zerstört, Seniorin in Klinik!

München - Folgenschweres Feuer im Münchner Stadtteil Moosach! In der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses sind am Mittwochabend drei Autos komplett ausgebrannt. Eine Bewohnerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Münchner Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Feuerwehr am Donnerstag entsprechend mitteilte, war es gegen 22.11 Uhr am Vorabend zu dem Brand in der Franz-Fihl-Straße, der zu einem Großeinsatz der Retter geführt hatte, gekommen.

Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner hatten demnach schwarzen Rauch und lautes Knallen im Bereich der Tiefgarage gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus eben jener. Mit einer Rettungssäge wurde das Tor der Zufahrt zur Bekämpfung des Feuers geöffnet.

Sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden evakuiert, eine 71 Jahre alte Frau musste in eine Klinik transportiert werden.

Nach einer Stunde war das Feuer letztlich gelöscht, die Rückkehr in die Wohnungen wieder möglich.



Durch die extreme Wärmeentwicklung wurde die Betondecke oberhalb des Brandes der Feuerwehr zufolge stark beschädigt. Ein Statiker musste zurate gezogen, der unbebaute Bereich über der Stelle sowie zudem Teile der Garage gesperrt werden.