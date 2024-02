Weihnachtsbaum fängt Feuer: Seniorin tödlich verletzt

Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. (Symbolbild) © Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, Sven Hoppe/dpa, Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Am vergangenen Dienstag war der Christbaum in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Solln in Brand geraten.

Nachbarn hatten die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Die über 80-jährige Bewohnerin hatte sich schwere Verbrennungen zugezogen und wurde daher ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist die Frau am Freitag ihren Verletzungen erlegen.

Andere Menschen waren bei dem Brand nicht verletzt worden. Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.